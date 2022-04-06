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آبل تروّج لحدثها التقني القادم

العالم الرقمي و Social media

آبل تروّج لحدثها التقني القادم
Legion-Media
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بدأت شركة آبل بالترويج لحدثها التقني WWDC 2022 الذي ستكشف فيه عن جديدها في مجال التقنية والبرمجيات.

وأشارت الشركة في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن الحدث سيعقد في الفترة ما بين 6 و10 يونيو القادم، وستبث أحداثه بشكل مباشر عبر المواقع التابعة لها عبر الإنترنت، كما سيخصص في 6 يونيو يوم واحد للمطورين والطلاب ليشاركوا بشكل مجاني في الحدث في مبنى Apple Park.

ومن المتوقع أن تكشف آبل خلال الحدث عن جديدها في برمجيات وأنظمة تشغيل الأجهزة الذكية، إذ ستعلن على الأغلب عن أنظمة iOS 16 و iPadOS 16 و macOS 13 و watchOS 9 و tvOS 16 وكما جرت العادة كل سنة يفترض أن تطرح هذه الأنظمة للاختبار من قبل المطورين بعد الحدث.

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ويتوقع العديد من المحللين أن آبل قد تكشف خلال WWDC 2022 عن بعض التقنيات الجديدة الخاصة بهواتفها وأجهزتها الذكية، وأن تكشف عن تفاصيل الاشتراكات التي توفر الميزات المدفوعة لهذه الأجهزة.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد كشفت مؤخرا عن مجموعة متنوعة من الحواسب منها حواسب لوحية جديدة وحاسب مكتبي بقدرات مميزة.

المصدر: 4pda

 

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