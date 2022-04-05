الصين تدخل بقوة عالم تصنيع معالجات رسوميات الحواسب!

أعلنت شركة Moore Thread الصينية عن تطويرها لمعالجات رسوميات جديدة للحواسب، لتنافس من خلالها تلك التي تنتجها شركتا Nvidia وAMD.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة مؤخرا فإن معالجاتها الجديدة ستأتي بنسختين، نسخة MTT S60 التي ستأتي بقوة 6 تيرافلوب وتحوي 8 غيغابايت من ذواكر LPGDDR4X العشوائية، والنسخة الثانية MTS2000 ستكون بقوة 12 تيرافلوب وبـ 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

China's first domestic GPU, the Moore Threads MTT S60, has been revealed.https://t.co/0mzbS5T6BRpic.twitter.com/NIvt15kHua — OC3D (@OC3D) March 31, 2022

ومن المثير للاهتمام في المعالجات الجديدة أنها تدعم تشفير وفك تشفير الفيديوهات بجميع التنسيقات الشائعة، كما تدعم تقنيات DirectX Runtime, OpenCL, OpenGL، Vulkan ، CUDA، وتدعم ترميز الأجهزة وفق H.264 و H.265 و AV1 و H.264 و H.265 وAV1 وVP8 وVP9.

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ولم تفصح Moore Thread عن الكثير من التفاصيل التقنية لهذه المعالجات لكن من المعروف أنها طورتها وفق تقنية 12 نانومترا، وأن MTT S60 يحوي 2048 نواة، فيما يحوي MTS2000 ضعف هذا العدد من الأنوية.

ومن المتوقع أن تطرح هذه المعالجات بشكل اختباري في الأسواق الصينية خلال بضعة أشهر.

المصدر: ixbit