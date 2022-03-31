Vivo تنافس هواوي بهاتف متطور وزهيد الثمن

تستعد Vivo للكشف عن هاتف أندرويد جديد صممته لينافس هواتف هواوي من حيث الأسعار والمواصفات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO Neo 6 المنتظر سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3/76.4/8.4 ) ملم.

وسيحصل على شاشة بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

IQ0O NEO 6 RENDER AND LEAKED

SPECS:-

6.62" FHD+ (1080x2400P) E4

AMOLED DISPLAY/ 120HZ REFRESH

RATE SUPPORT

QUALCOMM SD 8 GEN1 CPU

8GB/12GB RAM SUPPORT

256GB INTERNAL STORAGE

4700MAH BATTERY

80W FAST CHARGING#IQOONeo6pic.twitter.com/Yj4E3VgRV7 — Ramvriksh prajapati (@Ramvriksh44) March 30, 2022

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adriano 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وزودته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 3dnews