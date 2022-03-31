Intel تعلن عن أقوى معالجاتها للحواسب المكتبية

أعلنت Intel عن معالجها الجديد الذي طورته ليكون أحد أفضل معالجات الحواسب المكتبية على الإطلاق.

وقال الشركة إن المعالج الجديد Core i9-12900KS أتى كنسخة مطورة عن معالج Core i9-12900K الذي كشفت عنه سابقا، لكنه يتمتع بأداء أسرع وتقنيات تجعله يرشّد استهلاك الطاقة في الحواسب.

Intel Core i9-12900KS 5.5 GHz Alder Lake CPU spotted with 10% faster multi-core performance over 12900K https://t.co/mDcz3ppxdh — VideoCardz.com (@VideoCardz) February 25, 2022

وأوضح الخبراء في Intel أن المعالج الجديد جهّز بـ 16 نواة، منها 8 أنوية يتراوح ترددها ما بين 3.4 و5.5 غيغاهيرتز، أما الثمانية الباقية فتردداتها تتراوح ما بين 2.5 و4.4 غيغاهيرتز.

Intel's Core i9-12900KS desktop processor will be available starting April 5 for $739 and up. The 150W desktop CPU has 16 cores, 24 threads, up to 5.5 GHz turbo speeds, and 30MB smart cache. https://t.co/UIpOVHRu87 — Liliputing (@liliputingnews) March 28, 2022

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كما يمتاز المعالج الجديد عن معالجات Core i9-12900K باستطاعة تصل إلى 150 واطا تمكن من زيادة ترددات أنويته إلى الحد الأعظمي أي إلى 5.5 غيغاهيرتز ما يمنحه سرعة كبيرة جدا في معالجة البيانات.

ومن المتوقع أن يطرح هذا المعالج في الأسواق العالمية ربيع العام الجاري، وبسعر 740 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit