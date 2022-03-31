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Intel تعلن عن أقوى معالجاتها للحواسب المكتبية

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Intel تعلن عن أقوى معالجاتها للحواسب المكتبية
Legion-Media
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أعلنت Intel عن معالجها الجديد الذي طورته ليكون أحد أفضل معالجات الحواسب المكتبية على الإطلاق.

وقال الشركة إن المعالج الجديد Core i9-12900KS أتى كنسخة مطورة عن معالج Core i9-12900K الذي كشفت عنه سابقا، لكنه يتمتع بأداء أسرع وتقنيات تجعله يرشّد استهلاك الطاقة في الحواسب.

وأوضح الخبراء في Intel أن المعالج الجديد جهّز بـ 16 نواة، منها 8 أنوية يتراوح ترددها ما بين 3.4 و5.5 غيغاهيرتز، أما الثمانية الباقية فتردداتها تتراوح ما بين 2.5 و4.4 غيغاهيرتز.

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كما يمتاز المعالج الجديد عن معالجات Core i9-12900K باستطاعة تصل إلى 150 واطا تمكن من زيادة ترددات أنويته إلى الحد الأعظمي أي إلى 5.5 غيغاهيرتز ما يمنحه سرعة كبيرة جدا في معالجة البيانات.

ومن المتوقع أن يطرح هذا المعالج في الأسواق العالمية ربيع العام الجاري، وبسعر 740 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit

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