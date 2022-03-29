أول فيديو يكشف عن شكل هاتف Vivo المنتظر القابل للطي

تداولت مواقع الإنترنت مقطع فيديو يظهر تصميم هاتف X Fold من Vivo الذي يتوقع أن يصبح منافسا قويا لهواتف سامسونغ القابلة للطي.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل قابل للطي من المنتصف شبيها بهواتف سامسونغ من نفس الفئة، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم، وزنه 271 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX8.

أما شاشته فستكون مرنة بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snap Dragon 8 Gene 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

vivo X Fold is the closest to perfect fold phone so far. The internal and external screens are 120Hz, the crease is very small, the external screen is large enough, and the camera covers more focal segments. pic.twitter.com/AWPUwCcqeK — Ice universe (@UniverseIce) March 29, 2022

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ومن المفترض أن تحوي كاميرته الأساسية 4 عدسات بدقة (12+12+12+5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون ثنائية العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.

المصدر: 4pda