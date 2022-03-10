هاتف أندرويد بكاميرات وميزات فائقة يظهر قريبا

تستعد Vivo للإعلان عن هاتف أندرويد مجهز بميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الأجهزة الذكية التي ستطرح هذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف vivo X80 Pro سيجهز بكاميرا أساسية ستكون من بين أفضل كاميرات الأجهزة المحمولة، وفيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، و3 عدسات أخرى إحداها لتصوير الماكرو، وعدسة للتصوير بالعرض، كما سيجهز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

أما شاشة الهاتف فستأتي من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

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وسيضمن الأداء الجبار للهاتف معالج MediaTek Dimensity 9000 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP10، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 و512 غيغابايت.

كما ستجهزه Vivo بنظام تشغيل "أندرويد-12"، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

المصدر: 4pda