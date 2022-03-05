سامسونغ تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد

كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy M23 الجديد الذي سيطرح بأسعار منافسة.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.5/77/8.4 ) ملم، ووزنه 198 غ.

أما شاشته فأتت بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

Samsung Galaxy M23 key specs revealed by Google Play Console https://t.co/1jpkZWe4DVpic.twitter.com/sDNaUzoEPn — GSMArena.com (@gsmarena_com) March 3, 2022

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1، ومعالج Octa-core (2.2 GHz & 1.8 GHz)، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: ixbit