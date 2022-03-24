وفاة مؤسس تنسيق (GIF) لتبادل الرسومات

أعلنت قنوات إعلام أمريكية عن وفاة، ستيفن ويلهايت، مبتكر تنسيق تبادل الرسومات (GIF) عن عمر يناهز الـ 74 سنة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها قناة NBC فإن ويلهايت فارق الحياة في 14 مارس الجاري متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقضى آخر أيامه في منزله محاطا بأفراد عائلته.

Stephen Wilhite, the creator of the looping animated image format, the GIF, has died at age 74. https://t.co/yVwCVul3L4 — NBC News (@NBCNews) March 24, 2022

ولد ويلهايت في 3 مارس عام 1948 في الولايات المتحدة، وعمل كمهندس لأنظمة الكمبيوتر في شركة CompuServe، وعام 1987 تمكن مع فريق كان يقوده في الشركة المذكورة من تطوير تنسيق (GIF) الذي مكن حينها من ضغط البيانات الصورية والرسوميات في صيغة تسهل تبادلها في ظروف استخدام تقنيات الكمبيوتر التي كانت غير متطورة كفاية حينها، وعام 2013 حصل ويلهايت على جائزة Webby لمساهمته في تطوير الإنترنت.

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ويدعم تنسيق (GIF) ما يصل إلى 8 بت لكل بكسل ، مما يسمح للصورة بالوصول إلى لوحة بـ 255 لونا، والميزة الأكثر تميزا فيه هو دعمه للرسوم المتحركة ، مع السماح لكل إطار باستخدام لوحة منفصلة.

المصدر: تاس+وكالات