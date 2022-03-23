أكثر الهواتف مبيعا في العالم

نشرت وكالة Omdia تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.

وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy A بشكل عام حققت أكثر من 50% من نسب مبيعات هواتف سامسونغ العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية في قوائم المبيعات تبعا لتصنيفات الوكالة حل هاتف Apple iPhone 12، الذي بيع منه تبعا للتقيميات أكثر من 41.7 مليون جهاز.

وحل في المرتبة الثالثة وفقا للإحصائيات هاتف iPhone 13 الذي بيع منه نحو 34.9 مليون قطعة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف iPhone 11 بـ 33.6 مليون نسخة مباعة، وبعده هاتف Redmi 9A بـ 26.8 مليون نسخة.

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وشملت قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا هاتف Samsung Galaxy A02 بـ 18.3 مليون نسخة مباعة، وعدة نماذج من هواتف شركتي سامسونغ و Xiaomi.

المصدر: 4pda