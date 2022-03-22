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هاتف منافس بكاميرات ممتازة من سامسونغ يغزو الأسواق قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف منافس بكاميرات ممتازة من سامسونغ يغزو الأسواق قريبا
youtube/ 9to5Google
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أعلنت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستزوده بمواصفات ممتازة وستطرحه بأسعار منافسة في الأسواق العالمية قريبا.

وسيأتي هاتف Galaxy A33 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، أبعاده (059.7/74/8.1) ملم، وزنه 186 غ.

وسيجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1، ومعالج Octa-core (2.4 GHz & 2.0 GHz)، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وأتت الكاميرا الأساسية فيه بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية له جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit

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