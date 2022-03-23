آبل تواجه غرامات جديدة في هولندا

أعلنت هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا (ACM) عن نيتها فرض غرامات جديدة على آبل، متهمة إياها بمخالفة قوانين تشغيل الإنترنت في البلاد.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن "آبل خالفت القوانين التي تتعلق بتشغيل تطبيقات المواعدة عبر متجرها الإلكتروني، وفرضت شروطا خاصة على مشغلي تلك التطبيقات عبر المتجر".

وأشارت الهيئة إلى أن آبل يجب أن تعدل شروطها المفروضة على مشغلي التطبيقات المذكورة عبر App Store لكي يكون لمشغلي التطبيقات حرية الاختيار ما بين نظام الدفع الخاص بآبل وبين أنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى، وأوضحت أن آبل تفرض على المشغلين الاختيار: إما الرجوع إلى أنظمة الدفع خارج التطبيق أو إلى نظام دفع بديل، وهذا غير مسموح به إذ يجب أن يكون مقدمو الخدمة قادرين على انتقاء كلا الخيارين.

Apple stelt onredelijke voorwaarde aan datingapp-aanbieders om een geheel nieuwe app te maken als ze gebruik willen maken van een alternatief betalingssysteem. Apple moet opnieuw 5 miljoen euro betalen.https://t.co/tk6Qd7a1dlpic.twitter.com/32azUdNV5m — Autoriteit Consument & Markt | ACM (@AutoriteitCM) February 14, 2022

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهيئة قررت فرض غرامة على آبل بقيمة 5 ملايين يورور بعد أن ارتأت أنها تخالف القوانين المحلية في تشغيل الإنترنت فيما يتعلق بالموضوع المذكور، كما فرضت عليها غرامات أخرى بعشرات ملايين اليوروهات لأسباب أخرى.

المصدر: 4pda