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آبل قد تضطر لإيقاف ميزة مهمة في هواتفها في أوروبا

العالم الرقمي و Social media

آبل قد تضطر لإيقاف ميزة مهمة في هواتفها في أوروبا
Globallookpress
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أثارت آبل ضجة منذ الإعلان عن iCloud Private Relay ولاقت الميزة إعجاب الكثيرين لكن بعض الشركات المشغلة للإنترنت رأت فيها تحديدا لإمكانية الوصول إلى البيانات التي تدعم مصالحها.

وتبعا لصحيفة "تيليغراف" فإن بعض شركات الاتصالات في أوروبا مثل  Vodafone و Telefonica و T-Mobile احتجت على طرح هذه الميزة للأجهزة التي قد تعمل مع شبكاتها ما قد يضطر آبل لإيقافها في بعض البلدان.

ووفقا للشركات المعترضة على Private Relay فإن "الميزة قد تحجب عن مشغلي الإنترنت والشبكات الخلوية بيانات أساسية قد تؤثر على تقديم الخدمات للمستخدمين"، الأمر الذي اعتبروه "انتهاكا لقوانين استخدام الخدمات الرقمية الأوروبية".

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحجب تلقائيا هذه الميزة في عدد من البلدان تجنبا للمشاكل التي قد تواجهها مع القوانين فيها ومن ضمن هذه البلدان روسيا والصين وبيلاروس وكازاخستان وجنوب إفريقيا وأوغندا والفلبين وغيرها.

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وتعمل ميزة iCloud Private Relay بنفس مبدأ تطبيقات VPN التي تمنع مشغلي الإنترنت من الوصول إلى بيانات الأجهزة وعناوين IP الخاصة بها.

المصدر: فيستي

 

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