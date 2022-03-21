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Xiaomi تطلق هاتف أندرويد بكاميرات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطلق هاتف أندرويد بكاميرات ممتازة
youtube/ Pan Channel
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تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونغ.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم، محمي من الماء والغبار، أبعاده (163.5/75.8/8.9) ملم، وزنه 193 غ.

أما شاشته فستكون Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية عالية للصور والفيديوهات.

Xiaomi تطلق هاتف أندرويد بكاميرات ممتازة
youtube/ Pan Channel

ويمكن لهذا الهاتف التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والعمل مع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 126 و256 غيغابايت، كما سيجهز بمعالج رسوميات Adreno 660.

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وسيجهز بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 5 ميغابيكسل تساعد على تحديد عمق الصورة، أما كاميرته الامامية فستكون بدقة 33 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda

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