مايكروسوفت تعلن "نهاية" Internet Explorer

نشرت شركة مايكروسوفت معلومات أشارت فيها عن موعد تخليها عن متصفح Internet Explorer الشهير بشكل نهائي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإنه واعتبارا من 15 يونيو القادم سيتم إيقاف العمل بمتصفح Internet Explorer (IE)، ومنذ التاريخ المذكور لن تطلق تحديثات لهذا المتصفح كما لن تطلق له تحديثات أمنية أو أية تصحيحات برمجية أخرى له.

ومن المفترض أن يحل محل Internet Explorer (IE) الشهير متصفح Edge لذا قام المسؤلون عن الأخير بدمج برمجيات (IE Mode) فيه ليكون قادرا على عرض المواقع القديمة التي أنشأها مستخدما Explorer.

وأشار الخبراء في مايكروسوفت إلى أن برمجيات (IE) ستعمل في متصفح Edge حتى عام 2029 على الأقل.

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ويرى العديد من المحللين أن مايكروسوفت قررت التخلي عن Explorer كونه لم يعد يلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة مع تطوير مواقع الإنترنت، كما أن Edge صمم ليوفر حماية أكبر للبيانات للحواسب وبرامج للتصدي للمواقع الاحتيالية عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews