غوغل تعلن موعد إطلاق أندرويد الجديد

كشفت شركة غوغل عن الموعد الذي ستعلن فيه رسميا عن نظام Android 13 الجديد الذي سيمنح الهواتف والأجهزة الذكية ميزات إضافية.

وتبعا للرئيس التنفيذي لغوغل، سوندار بيتشاي، فإن الكشف عن Android 13 من المفترض أن يتم خلال حدث Google I/O الذي يتوقع أن يعقد في 11 و12 مايو القادم.

وأشار بيتشاي إلى أن الحدث الذي سيبث عبر الإنترنت سيكف عن عدة تقنيات جديدة طورتها غوغل بالإضافة إلى نظام التشغيل المنتظر.

وتبعا للرئيس التنفيذي لغوغل، سوندار بيتشاي، فإن الكشف عن Android 13 من المفترض أن يتم خلال حدث Google I/O الذي يتوقع أن يعقد في 11 و12 مايو القادم. وأشار بيتشاي إلى أن الحدث الذي سيبث عبر الإنترنت سيكف عن عدة تقنيات جديدة كورتها غوغل بالإضافة إلى نظان التشغيل المنتظر. وكانت بعض مواقع الإنترنت قد استعرضت ما لاحظه المطورون في النسخ التجريبية لـ Android 13 أثناء معاينتها، وأشارت إلى أن التغيرات التي سيحملها هذا النظام تشمل بشكل أساسي أشكال الأيقونات وواجهات الاستخدام في الهواتف، إذ سيكون بإمكان مستخدمي تلك الأجهزة استعمال أيقونات شبه شفافة لتكون مناسبة لواجهات العرض. كما سيركز النظام الجديد تبعا للمطورين على ميزات خصوصية البيانات، إذ سيتيح للمستخدم تحديد نوعية البيانات التي ستتاح للتطبيقات الموجودة في جهازه، كما سيكون بإمكانه معرفة معلومات مفصلة عن الأجهزة وشبكات الـ Wi-Fi التي يتصل بها هاتفه. المصدر: 4pda

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد استعرضت ما لاحظه المطورون في النسخ التجريبية لـ Android 13 أثناء معاينتها، وأشارت إلى أن التغيرات التي سيحملها هذا النظام تشمل بشكل أساسي أشكال الأيقونات وواجهات الاستخدام في الهواتف، إذ سيكون بإمكان مستخدمي تلك الأجهزة استعمال أيقونات شبه شفافة لتكون مناسبة لواجهات العرض.

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كما سيركز النظام الجديد تبعا للمطورين على ميزات خصوصية البيانات، إذ سيتيح للمستخدم تحديد نوعية البيانات التي ستتاح للتطبيقات الموجودة في جهازه، كما سيكون بإمكانه معرفة معلومات مفصلة عن الأجهزة وشبكات الـ Wi-Fi التي يتصل بها هاتفه.

المصدر: 4pda