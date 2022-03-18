"إنستغرام" يعزز خصوصية المستخدمين بميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيحصل على أدوات جديدة ستعزز خصوصية المستخدمين وخصوصا الأطفال والمراهقين.

وأشارت شركة Meta المسؤولة عن "إنستغرام" إلى أن أدوات التحكم الأبوي الجديدة التي ستحصل عليها المنصة ستساعد الأهالي في التحكم ومراقبة حسابات أبنائهم.

وستوفر الأدوات الجديدة للوالدين إمكانية معرفة الوقت الذي يقضيه أولادهما على المنصة يوميا، مع إمكانية تحديد مدة الاستخدام المستقبلية.

New Supervision Tools 👪



Today, we’re introducing new supervision tools on Instagram and the launch of our Family Center – a new, central place for parents/guardians to be more involved in their teens’ online experience.https://t.co/SQJG1rBzhDpic.twitter.com/vzKXOf3bI3 — Adam Mosseri (@mosseri) March 16, 2022

وستسمح الأدوات للآباء أيضا باستلام تحديثات وإشعارات عن الحسابات التي يتابعها أبناؤهم عبر "إنستغرام"، وإشعارات عن الحسابات التي قام الأبناء بالإبلاغ عنها على المنصة.

Introducing Family Center — a place where parents and guardians can access supervision tools and resources to help manage their teens’ experiences. https://t.co/bHatVG9F52pic.twitter.com/1JkVYbj5Vl — Instagram (@instagram) March 16, 2022

إقرأ المزيد

وجاء في تدوينة نشرتها Meta حول الموضوع "عملنا عن كثب مع الخبراء والأهالي والأوصياء على المراهقين لتطوير Family Center ، هذا مكان جديد سيسمح للآباء بالإشراف على حسابات أبنائهم، وهي مجرد خطوة في مسار طويل نعمل ضمنه على تأسيس آلية تساعد الآباء على ضبط آلية إدارة المراهقين لحساباتهم الإلكترونية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأدوات الجديدة ستتاح حاليا في الولايات المتحدة وستصل في وقت لاحق للمستخدمين في عدة بلدان من العالم.

المصدر: 4pda