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سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن

العالم الرقمي و Social media

سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن
Legion-Media
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كشفت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية للهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أرخص أجهزة 5G الذكية.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (139.7/68.6/9.1) ملم، وسيجهز بشاشة بمقاس 5.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 فيه نواة Cortex-X1 يصل ترددها إلى 2.8 غيغاهيرتز وثلاثة أنوية Cortex-A78، وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة، كما سيجهز بشريحة موديم متطورة من نوع Snapdragon X60 5G.

ويأتي الهاتف بكاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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كما زودته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 180 دولارا.

المصدر: ixbit

 

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