سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن
كشفت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية للهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أرخص أجهزة 5G الذكية.
وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (139.7/68.6/9.1) ملم، وسيجهز بشاشة بمقاس 5.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.
وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 فيه نواة Cortex-X1 يصل ترددها إلى 2.8 غيغاهيرتز وثلاثة أنوية Cortex-A78، وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة، كما سيجهز بشريحة موديم متطورة من نوع Snapdragon X60 5G.
ويأتي الهاتف بكاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
كما زودته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 180 دولارا.
المصدر: ixbit