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آبل تطلق آيباد الجديد بمواصفات منافسة

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق آيباد الجديد بمواصفات منافسة
Legion-Media
صورة أرشيفية
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تزامنا مع كشفها عن هواتف آيفون الجديدة أزاحت آبل الستار عن نموذجها الأحدث من حواسب iPad Air اللوحية.

وحصل الحاسب الجديد على هيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (247.6/178.5/6.1) ملم، وزنه 461 غ.

أما الشاشة فيه فأتت Liquid Retina IPS LCD بمقاس 10.9 بوصة، دقة عرضها (1640/2360) بيكسل، معدل سطوعها 264 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات.

ويضمن الأداء للمتاز للجهاز نظام تشغيل iPadOS 15.3، ومعالج Apple M1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و 256 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية فيه أتت بدقة 12 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته آبل بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية Li-Ion تكفيه ليعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة ولوحة مفاتيح خارجية أنيقة.

المصدر: 3dnews

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