Realme تطلق هاتفا وساعة ذكية بأسعار ومواصفات منافسة

تستعد Realme لإطلاق هاتف أندرويد وساعة ذكية، صممتهما ليكونا منافسين قويين في سوق الأجهزة الذكية لهذه السنة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Realme C35 سيأتي بشاشة بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهات Realme UI 2.0، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

ورغم سعره المنافس الذي سيكون نحو 160 دولارا سيحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، كما سيجهز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، وبمستقبل لإشارات الراديو FM،وماسح لبصمات الأصابع.

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أما الساعة الذكية التي ستطرحها Realme فمن المفترض أن تحصل على شاشة دائرية الشكل محمية بزجاج متين مضاد للصدمات والخدوش، وأن تجهز بتقنيات تمكن المستخدم من استعمالها لإجراء المكالمات عبر الشبكات الخلوية، كما ستحصل الساعة على حساسات لقياس معدلات نبض القلب ونسب الأكسجة في الدم، وأنظمة لتحديد المواقع، وعلى برامج متطورة تساعد على التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit