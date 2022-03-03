سامسونغ تعلن عن طرح هاتف رخيص الثمن بمواصفات منافسة

قررت سامسونغ هذا العام أيضا توسيع عائلة Galaxy A وطرح هاتف آخر بمواصفات وأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجدييد سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، ترددها 60 هيرتزا، دقة عرضها (1560/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 264 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الجديد لهذا الهاتف معالج ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52 MP1، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

وبالرغم من سعره المنافس سيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستزوده سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ونظام تشغيل "أندرويد-11"، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، أما أسعاره في الأسواق العالمية فستكون نحو 130 دولارا.

المصدر: ixbit