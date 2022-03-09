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"غوغل" تستحوذ على شركة مختصة بالأمن السيبراني

العالم الرقمي و Social media

Globallookpress
Google
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أعلنت شركة "Google LLC"، أنها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "Mandiant Inc"، المختصة في الأمن السيبراني.

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وبحسب بيان نشره موقع "غوغل"، اليوم الأربعاء، تقدر الصفقة بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي نقود" Mandiant". وعند انتهاء عملية الاستحواذ، ستنضم "Mandiant" إلى "Google Cloud".

وتقدم "Google Cloud" للعملاء مجموعة قوية من الخدمات، بما في ذلك الإمكانات الرائدة مثل "BeyondCorp Enterprise for Zero Trust" و "VirusTotal" للمحتوى الضار وثغرات البرامج، تحليلات الأمان والأتمتة على مستوى الكوكب من "Chronicle" إلى جانب خدمات مثل "Security Command Center" لمساعدة المؤسسات على اكتشاف التهديدات الإلكترونية وحمايتها من التهديدات، بالإضافة إلى الخبرة من فريق عمل الأمن السيبراني في "Google Cloud".

ومع إضافة "Mandiant"، ستعمل "Google Cloud" على تحسين هذه العروض لتقديم مجموعة عمليات أمان شاملة مع إمكانات أكبر لدعم العملاء عبر بيئاتهم السحابية وفي أماكن العمل.

المصدر: Google

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