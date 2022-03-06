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منافس آخر لساعات سامسونغ من Xiaomi

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منافس آخر لساعات سامسونغ من Xiaomi
youtube/ Dương Dê
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تستعد Xiaomi منتصف الشهر الجاري للكشف عن ساعة ذكية جديدة طورتها لتنافس من خلالها ساعات Glaxy من سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة ستكون نسخة معدلة عن ساعات Watch S1 التي استعرضتها Xiaomi في ديسمبر الفائت، لكنها ستحصل على بعض التعديلات التقنية.

وتظهر الصور المسربة لساعة Watch S1 Active أنها أتت بشاشة دائرية الشكل وحصلت على أحزمة مطاطية لتكون مناسبة لمحبي الرياضة والمغامرات في الطبيعة، وستطرح هذه الأحزمة بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأزرق.

ومن المفترض أن تكون شاشة هذه الساعة من نوع AMOLED بمقاس 1.43 بوصة، وأن يجهز إطار هيكلها الأساسي بزري تحكم جانبيين، أما الواجهة الداخلية لها فستحصل على مخصص لوصل الشاحن بالساعة عبر مأخذ مغناطيسي.

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وستحصل Watch S1 Active على حساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات أكسجة دم المستخدم، إضافة لتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وعلى 117 وضعا رياضيا لمتابعة النشاط البدني للمستخدم، كما ستجهز بتقنيات لتعقب معدلات النوم ومعدلات الخطوط التي يقطعها صاحبها أثناء المشي يوميا.

المصدر: 4pda

 

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