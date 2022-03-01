Lenovo تطرح جيلا متطورا من الحواسب المحمولة

أعلنت عملاقة صناعة التقنية عن جيلها الأحدث من الحواسب المحمولة التي حملت معها ميزات مهمة لمحبي الألعاب الإلكترونية والمصممين.

وأشارت Lenovo إلى أن حواسب IdeaPad Gaming 3 ستطرح بعدة نماذج مجهزة بشاشات بمقاسات 15.6 و16 بوصة، وستحصل هذه الأجهزة على أحدث معالجات إنتل و AMD.

وستأتي النماذج المدعومة بتقنيات إنتل بمعالجات Core i7-12700H الحديثة، ومعالجات رسوميات RTX 3060 من إنفيديا، ووحدة رسوميات منفصلة إضافية، وذواكر وصول عشوائي DDR4 بسعات تصل إلى 32 غيغازبايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، منفذ USB-C، ومنافذ Thunderbolt 4.

وتدعم هذه الأجهزة بشاشات بمقاس 16 بوصة بدقة (2560/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يبلغ 500 شمعة/م تقريبا.

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أما الحواسب المدعومة بشرائح AMD فستحصل على معالجات Ryzen 7 6800H، ومعالجات رسوميات RTX 3050 Ti، وذواكر وصول عشوائي DDR5 بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

كما ستجهز هذه الحواسب بشاشات بدقة WQHD، ومنافذ USB-C ومنافذ Thunderbolt 4، وبطاريات تتراوح استطاعتها ما بين 45 و71 واطا.

ومن المفترض أن تظهر هذه الحواسب في الأسواق العالمية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتطرح بأسعار تتراوح ما بين 898 و1489 دولارا.

المصدر: ixbit