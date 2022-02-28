TCL تطلق حاسب أندرويد مميزا يعمل مع شبكات 5G

أعلنت TCL عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي صمم ليكون أحد أكثر الأجهزة الذكية المنافسة التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.

ومن المفترض أن يحصل الحاسب الجديد على هيكل أنيق التصميم مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويجهز بشاشة بمقاس 10.1 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Mediatek MT8768، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

With battery life that lasts up to a week on standby, coupled with the richest display, the TCL TAB 10S is pure uninterrupted productivity and entertainment.

More details visit: https://t.co/yBWiTubXxt.#TCLTAB10S#EXPERIENCEMORE#CES2021#TCLMOBILEpic.twitter.com/ITTlyTFiR2 — TCL Mobile (@TCLMobileGlobal) January 13, 2021

وسيحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد

وستجهزه TCL بمكبري صوت عاليي الأداء، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ونظام اتصال لاسلكي عبر تقنيات "بلوتوث-5"، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit