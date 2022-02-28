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نوكيا تعلن عن هاتف أندرويد بسعر منافس جدا

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تعلن عن هاتف أندرويد بسعر منافس جدا
twitter.com/@FoneArena
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أعلنت نوكيا عن هاتف آخر ستضيفه لمجموعة هواتف أندرويد المنافسة من حيث السعر مقارنة بالمواصفات.

وسيأتي هاتف Nokia C2 2nd Edition بهيكل بأبعاد (154/75.9/10) ملم، وزنه 180 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 5.7 بوصة، دقة عرضها (690/480) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 188 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 11 (Go edition)، ومعالج Quad-core 1.5 GHz، وذواكر وصول عشوائي 1 أو 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وجهزته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات "بلوتوث-5"، وبطارية Li-Ion بسعة 2400 ميلي أمبير.

ويتوقع أن يظهر هذا الهاتف في الأسواق العالمية مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وبأسعار تتراوح ما بين 70 و85 دولارا.

المصدر: 3dnews

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