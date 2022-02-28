غوغل "تستجيب" للمطالب الروسية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة غوغل بدأت بتنفيذ بعض المطالب التي نصت عليها القوانين في البلاد لمواصلة عملها مع جمهور الإنترنت المحلي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "غوغل بدأت بتنفيذ أحد البنود التي ينص عليها القانون الروسي الناظم لعمل شركات الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصالات في البلاد، وقامت بتسجيل حساب خاص لها في موقع الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات الروسية".

ولاستيفاء البنود المطلوبة منها للعمل في روسيا يجب على غوغل تنفيذ شرطين آخرين هما وضع نموذج إلكتروني على مواردها الإلكترونية لتلقي الطلبات والشكاوى من المواطنين الروس، واستحداث فرع أو مكتب ممثل لها او كيان قانوني على أراضي الاتحاد الروسي.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركتين فقط من الشركات الأجنبية المشغلة للإنترنت والشبكات الإلكترونية التزمت بجميع البنود الثلاثة المذكورة هما Spotify وApple، بينما التزمت الشركات المسؤولة عن TikTok وLikee وViber وTwitter و Meta وZoom بشكل جزئي بهذه البنود.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الروسي الجديد الناظم لعمل شركات الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصالات كان قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير الفائت، وبدأ تطبيق متطلباته على العديد من الشركات والهيئات الأجنبية المشغلة لشبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية في البلاد.

المصدر: فيستي