"يوتيوب" يحرم قنوات روسية من أرباح الإعلانات

أعلنت إدارة موقع "يوتيوب" أنها منعت العديد من القنوات الروسية من أرباح الإعلانات بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيانها: "على خلفية الأحداث في أوكرانيا، قررنا تعليق أرباح عدد من قنوات "يوتيوب"، بما فيها العديد من القنوات الروسية التي تم فرض عقوبات عليها مؤخرا".

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وقال رئيس تحرير صحيفة "ري بي كا" الروسية: "قيّد "يوتيوب" الوصول إلى بث قناتنا المباشر، والذي يتم نقله من كاميرا في ساحة الميدان في أوكرانيا... هذا الفيديو غير متاح على الأراضي الأوكرانية الآن".

وأعلنت لجنة الرقابة الروسية "روسكوم نادزور" تقييد الوصول إلى منصة "فيسبوك" في روسيا اعتبارا من الجمعة الـ25 من فبراير، ردّا على حظر المنصة وسائل إعلام روسية، وفرضها قيودا على أخرى.

المصدر: تاس