روسيا تكافح النفايات الإلكترونية

ستبدأ روسيا قريبا بتطبيق إجراءات جديدة بهدف التقليل من التلوث الناجم عن النفايات التي تخلفها الأجهزة الإلكترونية القديمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة في الأول من مارس القادم ستدخل القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الروسية حيز التنفيذ، وتنص هذه القوانين على منع المواطنين في البلاد من إلقاء الأجهزة الإلكترونية القديمة أو قطعها أو مخلفاتها في حاويات القمامة العادية المتواجدة في الأحياء، بل وضعها في حاويات مخصصة لهذا النوع من المخلفات.

وبحسب "الجريدة البرلمانية الروسية" فإن الحظر المذكور سيشمل أجهزة الحواسب وهياكلها الأساسية، واللوحات الأم المخصصة لتلك الأجهزة، وكذلك البطاريات وأقراص التخزين الصلبة، وسيضاف هذا الأمر إلى القيود التي فرضت سابقا على المواطنين الروس لمنعهم إلقاء مخلفات البناء أو الإطارات القديمة أو المصابيح الكهربائية في حاويات القمامة المنزلية.

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وأشارت الجريدة إلى أن المواطنين الذين سيخالفون التعليمات الجديدة قد يتعرضون لغرامات مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 روبل، أما الغرامة بالنسبة للشركات فستكون ما بين 100 إلى 250 ألف روبل، وقد تزداد قيمة الغرامة في حال المخالفة لأكثر من مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو والعديد من المناطق والمدن الروسية كانت قد خصصت سابقا أنواعا مختلفة من الحاويات للتخلص من النفايات الإلكترونية، كما بدأت بلدية موسكو بإجراءات لمساعدة المواطنين على التخلص من النفايات الكبيرة أو المخلفات الكيمائية الخطرة عبر تقديم طلبات خاصة على موقع "mos.ru".

المصدر: فيستي