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Oppo تدخل عالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور

العالم الرقمي و Social media

Oppo تدخل عالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
youtube/Tech Stream
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تتحضر Oppo لإطلاق حاسب لوحي متطور يضاهي بمواصفاته الحواسب التي تنتجها شركتا آبل وسامسونغ.

وسيحصل الحاسب المنتظر تبعا للتوقعات على شاشة  IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 274 شمعة/م، ويمكن الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بها عبر قلم ذكي كما في حواسب سامسونغ وآبل اللوحية.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 650.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بدقة 13 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستزوده Oppo بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ولوحة مفاتيح خارجية لتسهيل عملية الكتابة كما في الحواسب المحمولة، وتقنيات "بلوتوث-5"، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 8360 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 4pda

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