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Skype يحصل على ميزة مهمة قد تنقذ أرواح الكثيرين

العالم الرقمي و Social media

Skype يحصل على ميزة مهمة قد تنقذ أرواح الكثيرين
legion-media.ru
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أعلن القائمون على تطبيق Skype أن التطبيق سيحصل على ميزة مهمة يمكن الاعتماد عليها في الحالات الطارئة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي تطبيق Skype في الولايات المتحدة سيكون بإمكانهم استعمال التطبيق لإجراء مكالمات الطوارئ والاتصال بالرقم 911 من حواسبهم مباشرة، وستكون الميزة الجديدة قادرة على تحديد موقع صاحب الاتصال وإرسال خدمات الإنقاذ له.

وأشار القائمون على Skype إلى أن الميزة الجديدة تعمل أيضا في أستراليا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا، ويمكن الاعتماد عليها في حال توقف الشبكات الخلوية أو شبكات الهاتف الأرضية عن العمل لكن الحاسب متصل بشبكة إنترنت.

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ونوه خبراء التقنية إلى أن ميزة Skype الجيدة تختلف من حيث آلية العمل عن مكالمات الطوارئ التي يجريها الناس عادة عبر الهواتف، لذا ينصح أن تستعمل فقط في البلد الأساسي المسجل في حساب المستخدم على التطبيق.

ويرى بعض المختصين أن الميزة المذكورة من المحتمل أن تتعرض لخلل في العمل بسبب انقطاع مخدمات الإنترنت أو بسبب خلل تقني في التطبيق لذا ينصح الاعتماد بشكل رئيسي على الاتصالات الهاتفية التقليدية في حال تعرض الشخص لطارئ ما وحاجته لطلب النجدة.

المصدر: 3dnews

 

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