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تحديث Windows 11 يحمل ميزات جديدة للمستخدمين

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تحديث Windows 11 يحمل ميزات جديدة للمستخدمين
legion-media.ru
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أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة Windows 11، وتضمن عددا من الميزات التي قد تهم الكثير من المستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي ظهرت مع تحديث "22557" الجديد ميزة تساعد المستخدمين على سحب الملفات وأيقونات البرامج بسهولة لوضع اختصارات لها على شريط المهام في شاشة التشغيل الرئيسية، وأعيدت هذه الميزة إلى أنظمة "ويندوز" بعد أن كانت مايكروسوفت قد أزالتها من إصدارات Windows 11 السابقة.

وعثر بعض المبرمجين في التحديث الجديد على مجلدات فيها رموز لبرامج جديدة في قائمة Start في نظام التشغيل، ورموز محدثة لميزة "عدم الإزعاج"، كما حوى التحديث إيماءات  لمسية جديدة للتحكم بقوائم التشغيل والضبط وإعدادات توفير الطاقة.

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وظهرت مع التحديث أيضا تعديلات على تطبيق "المفكرة" وتطبيقات الطقس، وعدلت مع تطبيقات الوسائط المتعددة، وبات بإمكان مستخدمي "ويندوز" أيضا تحميل تطبيقات "أندرويد" في أنظمتهم عبر متجري آبل وأمازون الإلكترونيين.

وأضيفت مع التحديث أيضا عدة إيماءات تقليدية كانت قد لاقت شهرة واسعة مع أنظمة "ويندوز-8"، كما يتوقع أن تظهر للمستخدمين قريبا إيماءات جديدة تتعلق بالتحكم بالخصائص العامة لنظام التشغيل.

المصدر: 4pda

 

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