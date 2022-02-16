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زوكربيرغ يعطي اسما جديدا لموظفي "فيسبوك"!

العالم الرقمي و Social media

زوكربيرغ يعطي اسما جديدا لموظفي
AP Tony Avelar
زوكربيرغ يعطي اسما جديدا لموظفي "فيسبوك"!
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أخبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، الموظفين أنه سيشار إليهم الآن باسم "Metamates" بعد أن أعادت الشركة تسمية نفسها من "فيسبوك" إلى "Meta" العام الماضي.

وبحسبما ورد، أعلن زوكربيرغ التغيير في اجتماع افتراضي مع الموظفين يوم الثلاثاء ونشر لاحقا منشورا على "فيسبوك" ذكر المصطلح أيضا.

وكتب زوكربيرغ: "إن Meta وMetamates وMe يدور حول أن نكون مشرفين جيدين على شركتنا ورسالتنا. يتعلق الأمر بشعورنا بالمسؤولية تجاه نجاحنا الجماعي وتجاه بعضنا البعض كأعضاء في الفريق. ويتعلق الأمر بالعناية بشركتنا وبعضنا البعض".

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وكان يشار إلى موظفي "فيسبوك" سابقا باسم Facebookers.

وقال المدير التنفيذي لشركة Meta، أندرو بوسورث - الذي من المقرر أن يصبح كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) في الشركة هذا العام - لمراسل The Verge، أليكس هيث، يوم الثلاثاء إن مصطلح "Metamates" صاغه العالم دوغلاس هوفستاتر "بعد أن أرسل أحد الموظفين بريدا إلكترونيا له للحصول على أفكار بعد تغيير علامتنا التجارية".

كما كشف بوسورث أن شعار الشركة الجديد "Meta, Metamates, Me" هو "إشارة إلى العبارة البحرية التي استخدمها "إنستغرام" لفترة من الوقت "Ship, Shipmates, Self".

وفي اجتماعه الافتراضي مع الموظفين يوم الثلاثاء، كشف زوكربيرغ أيضا أن شعار "فيسبوك" "Move Fast" سيصبح "Move Fast Together"، بينما "Be Bold" ستصبح "Build Awesome Things" و"Be Open" ستصبح "Live In The Future".

وستتم إعادة تسمية "News Feed" على "فيسبوك" باسم "Feed"، حيث أخبر متحدث باسم الشركة MarketWatch أن التغيير "سيعكس بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذي يراه الأشخاص في خلاصاتهم".

المصدر: RT

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