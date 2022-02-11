تحذيرات من مواقع إلكترونية تجمع بيانات مستخدميها عبر الهواتف

نشرت شركة URL Genius نتائح دراسات أجرتها لمعرفة أكثر المواقع الإلكترونية التي تجمع بيانات مستخدميها عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أنهم حللوا بيانات أكثر من 200 تطبيق من من 20 فئة تنتشر في متجر App Store الإلكتروني، وبينت النتائح أن تطبيقات تنتمي إلى مواقع وشبكات تواصل اجتماعي شهيرة تستغل لتسجيل ومعرفة نشاطات المستخدمين عبر الهواتف، ومن بينها تطبيقات YouTube وTikTok وTwitter وTelegram وLinkedIn وInstagram وFacebook وSnapchat وMessenger وWhatsApp.

وبينت نتائج الدراسات أن تطبيقات YouTube و TikTok هي "الأكثر نشاطا" من حيث تتبع بيانات المستخدمين، بينما حلت تطبيقات Facebook و WhatsApp و Snapchat وMessenger في المرتبة الثانية بنسبة أقل بمرتين تقريبا من حيث تتبع البيانات.

إقرأ المزيد

وتبعا للخبراء "فإن 10 من أصل 14 مستخدما على YouTube على سبيل المثال تبين أنهم يربطون بمخدمات موحدة لإظهار الفيديوهات وهذا يعني أن النظام الأساسي للموقع يتتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين وسجلات تصفحهم وأنشطتهم الأخرى، ويستغل تلك البيانات لأهداف تجارية خاصة قد تكون توجيه الدعايات لهم مثلا".

المصدر: 4pda