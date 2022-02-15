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روسيا تطور حواسب جديدة عصية على الاختراق

العالم الرقمي و Social media

روسيا تطور حواسب جديدة عصية على الاختراق
.pexels.com/Ron Lach
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة Promobit الروسية عن تطويرها لحواسب محمولة جديدة مجهزة بتقنيات تحمي بياناتها من الاختراق.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "لقد عمل خبراؤنا على تطوير حواسب محمولة جديدة مجهزة بمعالجات Baikal-M الروسية الصنع، هذه الأجهزة أثارت اهتماما واضحا بين الشركات والمنظمات الحكومية الروسية كونها ستتمتع بحماية ممتازة للبيانات ضد الهجمات الإلكترونية وستصعب عملية اختراق الشبكات في المؤسسات.

وأضاف البيان "الأجهزة الجديدة حصلت على هياكل نحيفة وخفيفة الوزن تضاهي هياكل أفضل الحواسب الأجنبية، ومكوناتها توفر كل ما يلزم من التقنيات لتوفير أداء ممتاز، لذا سيتم تصدير بعضها لدول وعملاء أجانب.. نتوقع أن يذهب نحو 60% من الأجهزة التي ننتجها عام 2022 للهيئات والمؤسسات الروسية، وقد تحصل هذه المؤسسات على نحو 70% من الأجهزة التي ستنتج العام القادم".

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وتجدر الإشارة إلى أن معالجات Baikal-M الروسية المركبة في الحواسب الجديدة طورت خصيصا لتوفر مستويات عالية من حماية البيانات، وجهزت بأنوية يصل ترددها إلى 1.5 غيغاهيرتز، وصممت لتعمل مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي المصرفية وكذلك الحواسب التي تستخدم في المنشآت الصناعية.

المصدر: 3dnews

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