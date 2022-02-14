"داون ديتيكتر": عطل يصيب موقع "يوتيوب"
AFP Martin BUREAU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se74
أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية، والتي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي "يوتيوب" للفيديوهات القصيرة أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.
وأشارت البوابة، إلى أن "58% من المستخدمين واجهوا صعوبة في مشاهدة مقاطع الفيديو، بينما أشار 23% آخرون إلى وجود مشاكل في الموقع ذاته".
وأضافت: "18% من المستخدمين عانوا من مشاكل تتعلق بالتطبيق".
يذكر أن المستخدمين من الولايات المتحدة وكندا واليابان أبلغوا في وقت سابق، عن مشاكل في الشبكة الاجتماعية "تويتر".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.