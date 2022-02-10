سامسونغ تكشف رسميا عن هواتف Galaxy S22 الجديدة

كشفت سامسونغ في 9 فبراير الجاري عن هواتفها الجديدة Galaxy S22 التي ستكون من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ومن بين أبرز الأجهزة الجديدة جاء هاتف Galaxy S22+ 5G الذي جهّز بهيكل متين مقاوم للماء والغبار أتى بأبعاد (157.4/75.8/7.6) ملم، ووزنه 195 غ.

وحصل الهاتف على شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.6 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، سطوعها 393 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية ممتازة للصور والفيديوهات، كما حميت هذه الشاشة بزجاج +Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

ويمكن للجهاز العمل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالجات Exynos 2200 و Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 12 الحديث مع واجهات One UI 4.1.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+10) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل ومجهزة بفتحة للتصوير العريض.

وجهزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit