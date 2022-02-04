أحدث حاسب محمول بتقنيات مميزة من ASUS

كشفت ASUS مؤخرا عن حاسبها المحمول الجديد الذي صمم ليكون أحد أفضل الأجهزة المحمولة عملية.

وحصل حاسب zenbook الجديد على هيكل أنيق بتصميم مميز جدا مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، وزنه 1.3 كلغ تقريبا، وجهزت واجهته الخارجية بشاشة صغيرة إضافية يمكن من خلالها معرفة الوقت والتواريخ وقراءة الإشعارات الواردة للجهاز.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2800/1800) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 250 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج AMD Ryzen 7 5825U ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بسعات 16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

إقرأ المزيد

وجهز بأربع منافذ Thunderbolt ، ومنافذ USB 3.2 Gen 2، ومنافذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنافذ USB 3.2 Gen 2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع أحدث شبكات بلوتوث و Wi-Fi.

المصدر: ixbit