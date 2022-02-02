"تويتر" يعزز خصوصية المستخدمين بميزة جديدة

بدأ القائمون على تطبيق "تويتر" باختبار ميزة جديدة ستساهم في زيادة خصوصية المنشورات والتغريدات على التطبيق.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الميزة التي تختبر حاليا تحت اسم " Flock" ستساعد مستخدمي "تويتر" على نشر تغريدات يمكن أن يراها ويتفاعل معها عدد محدد من الناس الذين يتابعونهم على التطبيق.

وتمنح الميزة المستخدم إمكانية استحداث مجموعة مغلقة من الحسابات المتابعة له على "تويتر" يصل عدد الأشخاص فيها إلى 150، وعند رغبته بنشر تغريدة "غير عامة" ستظهر هذه التغريدة لهؤلاء الأشخاص فقط، كما سيكون بالإمكان التحكم بالمجموعة وحذف وإضافة أشخاص إليها بأي وقت.

ومن جهته أشار المدون الشهير إلى أن الناس الذين ستظهر لديهم التغريدات التي تستخدم معها الميزة الجديدة ستظهر لهم رسائل تبين أنهم موجودون في قوائم "Flock" للشخص الذي ينشر التغريدات.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀



ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022

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ويرى العديد من المحللين أن هذه الميزة ستقلل من إحراج مستخدمي "تويتر" الذين لايرغبون بأن تظهر تغريداتهم لأشخاص معينين، كما قد تخفف من عدد التعليقات السلبية التي قد يتفاعل بها البعض مع التغريدات.

المصدر: ixbit