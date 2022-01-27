OnePlus تطلق هاتف 5G بسعر مقبول ومواصفات ممتازة

من بين أبرز هواتف أندرويد التي ستصدر هذا العام سيكون هاتف OnePlus Nord 2 CE بسعر مقبول بالنسبة للمواصفات التي سيحملها.

وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج والبلاستيك، أبعاده (160.2/73.2/7.5) ملم.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED، مقاسها 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكرداخلية 128 و256 غيغابايت.

وسيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته OnePlus بنظام تشغيل "أندرويد-12"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda