Lenovo تطوّر هاتف أندرويد بمواصفات غير مسبوقة!

سرّبت مواقع الإنترنت بعض مواصفات الهاتف الذي تعمل Lenovo عليه ليكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Lenovo Legion Y90 سيحصل على شاشة Samsung E4 AMOLED بدقة عرض عالية جدا، مقاسها 6.92 بوصة، وترددها 144 هيرتزا، ما يجعلها إحدى أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء السريع والتعامل مع الفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.

Lenovo Legion Y90 Gaming Phone 🤩



Earlier today, it was teased by @LenovoLegion on Weibo pic.twitter.com/9NnV4pbUFq — Jayaditya (@jayadityaproto) January 7, 2022

والشيء المميز الآخر في هذا الهاتف هو ذواكر الوصول العشوائي التي ستأتي بسعات غير مسبوقة بالنسبة للهواتف إذ قد تصل سعاتها إلى 22 غيغابايت.

وسيزود الجهاز أيضا بذواكر تخزين داخلية أساسية بسعة (512+128) غيغابايت، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 من "كوالكوم"، وشرائح موديم متطورة تمكنه من العمل بسرعة كبيرة جدا مع بيانات شبكات الـ Wi-Fi الحديثة وشبكات 5G.

Infinix Upcoming 5G smartphone with Dimensity 900 processor.



- 120Hz refresh rate LCD display

- Mediatek Dimensity 900

- 40MP primary camera

- 30X zoom

Source:https://t.co/eYeJlfLOn0#Infinix#Androidpic.twitter.com/ARfeLU73am — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 25, 2022

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كما سيحصل Legion Y90 على كاميرا سيلفي دقتها 44 ميغابيكسل تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف الأمامية، إضافة لكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 180 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda