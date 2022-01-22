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مايكروسوفت تطرح Surface الجديد في أسواق إضافية

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تطرح Surface الجديد في أسواق إضافية
youtube/Mike O'Brien
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أعلن وكلاء شركة مايكروسوفت عن نية الشركة طرح حاسب Surface Pro 8 المحمول الجديد في الهند وفي أسواق إضافية حول العالم.

ويعتبر هذا الحاسب من بين أفضل الحواسب المحمولة المطروحة حاليا نظرا لأدائه الممتاز وتصميمه الذي يجعل منه حاسبا محمولا وحاسبا لوحيا بنفس الوقت.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 13 بوصة بدقة عرض (2880/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

ويمكن الكتابة والرسم على الشاشة فيه بواسطة قلم ذكي، فضلا عن دعم الشاشة لتقنيات Adaptive Color التي تقوم بضبط السطوع والألوان تلقائيا بما يتناسب مع الإضاءة في محيط الجهاز.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب نظام "ويندوز-11"، ومعالجات Intel Core i5 و ore i7، وذواكر وصول عشوائي 8-32 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.

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وحصل الحاسب على منافذ Thunderbolt 4، ومنافذ Type-C، ومنفذ Surface Connect لتأمين الشحن السريع للبطارية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ولوحة مفاتيح خارجية يمكن فصلها عن الهيكل لاستخدام الجهاز كحاسب لوحي.

المصدر: 3dnws

 

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