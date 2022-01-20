Opera تعلن عن متصفّح جديد لمتداولي العملات الرقمية

أعلنت شركة Opera عن إطلاق إصدار تجريبي من متصفح Web3 جهزته بميزات تسهل التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة.

وتبعا للخبراء في Web3 فإن الإصدار Crypto Browser الجديد من المتصفح حصل على العديد من الميزات الذي ستجعل منه منافسا قويا في عالم المتصفحات المستقبلية، إذ جهز بمحفظة تشفير داخلية لتبادل العملات الرقمية، وميزات أخرى لتسهيل تبادل هذا النوع من العملات، فضلا عن حصوله على تطبيقات توفر تنبيهات وإشعارات لمتداولي هذه العملات.

Opera is happy to unveil its new Crypto Browser Project, with beta versions of the new browser available for PC, Mac and mobile phones, delivering a new web experience with Web3 at its core. Learn more about what Web3 & the browser means to us: https://t.co/MHOwegeHWopic.twitter.com/TuEYBXaXay — Opera (@opera) January 19, 2022

والميزة الرئيسية في المحفظة الإلكترونية الموجودة في المتصفح هو دعمها لتقنيات "بلوكشين" للتعامل مع عملات Ethereum و Bitcoin و Celo و Nervos وغيرها، والوصول إلى ميزات التشفير دون الحاجة للحصول على تقنيات أو ملحقات إضافية للحواسب.

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كما جهّز المتصفح الجديد بميزات خاصة لحماية بيانات المستخدمين كمحافظ إلكترونية لتسهيل عمليات النصوص والوثائق بشكل مشفر.

ومن المفترض أن يعمل المتصفح الجديد على الحواسب المجهزة بأنظمة "ويندوز" و"ماك"والهواتف والأجهزة المحمولة العاملة بأنظمة أندرويد.

المصدر: 4pda