 
مباشر

موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف بمواصفات فائقة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف بمواصفات فائقة
youtube/Naveen Pehal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s74n

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف مجهز بكاميرات ممتازة ويتمتع بأداء سريع جدا مع الشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت.

وسيحصل الهاتف على شاشة OLED  بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف المخصصة للألعاب الإلكترونية.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

وستميز هذا الهاتف من حيث الكاميرا الأساسية التي ستأتي بعدسة بدقة 200 ميغابيكسل، كما ستحصل هذه الكاميرا على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة لتصوير الماكرو بدقة 12 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 60 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد
إل جي تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز
إل جي تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.

المصدر: ixbit

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا