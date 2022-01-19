موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف بمواصفات فائقة

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف مجهز بكاميرات ممتازة ويتمتع بأداء سريع جدا مع الشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت.

وسيحصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف المخصصة للألعاب الإلكترونية.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

وستميز هذا الهاتف من حيث الكاميرا الأساسية التي ستأتي بعدسة بدقة 200 ميغابيكسل، كما ستحصل هذه الكاميرا على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة لتصوير الماكرو بدقة 12 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 60 ميغابيكسل.

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وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.

المصدر: ixbit