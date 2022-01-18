إل جي تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز
كشفت إل جي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تأمل من خلاله استعادة مبيعاتها في سوق الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وزنه 201 غ.
وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 280 شمعة/م تقريبا.
ويضمن أداءه الجيد نظام Android 10، ومعالج MediaTek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
المصدر: 3dnes
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