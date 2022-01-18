تحذيرات من ثغرة برمجية تهدد أمن أجهزة آبّل

حذّرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإنترنت من ثغرة برمجية قد تستهدف أمن بيانات أجهزة آبل المحمولة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة البرمجية المكتشفة في نسخ متصفحات Safari 15 يمكن استغلالها من قبل المخترقين للوصول إلى البيانات التي تتعلق بالمواقع التي يزورها المستخدم عبر الإنترنت، كما يمكن من خلالها الوصول إلى البيانات المرتبطة بحساب Google الإلكتروني مثل اسم المستخدم أو صورة المستخدمة مع الحساب.

وأشار خبراء أمن المعلومات التابعين لـ FingerprintJS إلى أن بعض المواقع الإلكترونية مثل "يوتيوب" وتقويم Google Keep تنشئ ما يشبه قواعد بيانات مؤقتة عند الدخول إليها عبر المتصفحات، وباستغلال الثغرة المذكورة يمكن للمخترقين للوصول إلى بيانات تلك القواعد.

This is a huge bug. On OSX, Safari users can (temporarily) switch to another browser to avoid their data leaking across origins. iOS users have no such choice, because Apple imposes a ban on other browser engines. https://t.co/aXdhDVIjTT — Jake Archibald (@jaffathecake) January 16, 2022

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وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن FingerprintJS كانت قد أبلغت آبل بالثغرة المذكورة في نوفمبر الفائت ولم يعرف بعد فيما إذا كانت آبل قد عالجتها، لذا ينصح الخبراء مستخدمي متصفحات Safari بحذف بيانات "جافا سكريبت" في أجهزتهم باستمرار، أو استخدام متصفحات أخرى لحين التأكد من معالجة المشكلة.

المصدر: 4pda