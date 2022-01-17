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"تلغرام" يعلن إزالة عطل في تطبيقه واجهه العديد من المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Globallookpress Rafael Henrique
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أعلن تطبيق "تلغرام" عن إزالة عطل في عمله، بعد أن واجه العديد من المستخدمين في آسيا مشاكل في تشغيل التطبيق.

وأشار "تلغرام" إلى أن المشاكل قد تكون ظهرت لدى بعض المستخدمين في آسيا الشرقية وإندونيسيا والهند وأستراليا.

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وقدم مصممو التطبيق اعتذارهم للمستخدمين عن العطل المؤقت.

وكان موقع Downdetector الخاص برصد المشاكل في عمل المواقع على الانترنت، قد أفاد في وقت سابق بأنه رصد يوم الاثنين 180 شكوى من المستخدمين بشأن العطل في "تلغرام"، ومن بينهم مستخدمون من روسيا أيضا.

المصدر: نوفوستي

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