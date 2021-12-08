"تليغرام" يحصل على ميزات انتظرها الكثير من المستخدمين

أطلق القائمون على تطبيق "تليغرام" تحديثا جديدا للتطبيق يمنح مستخدميه ميزات عملية ومفيدة.

ومع التحديث الجديد الذي أطلق في 7 ديسمبر الجاري حصل مستخدمو التطبيق على العديد من الميزات التي تساهم في حماية المحتوى، إذ بات مالكو القنوات في "تليغرام" قادرين على منع المشتركين من حفظ بعض الصور أو الفيديوهات أو إعادة إرسال رسائل معينة موجودة في مراسلات قنواتهم، وكذلك منع المستخدمين من حفظ محتوى معين أو صنع لقطات للشاشة لبعض المراسلات.

كما أتاح التحديث لمستخدمي التطبيق إمكانية حذف الرسائل الموجودة في الدردشات ليوم محدد أو لفترة زمنية معينة.

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وفي حال لم يتلق مستخدم التطبيق التحديث بشكل آلي يمكنه التوجه إلى متجري Play Store أو App Store الإلكترونيين أو متجر التطبيقات الخاص بجهازه لتحميل التحديث بشكل يدوي.

وكان مؤسس "تليغرام" بافل دوروف قد أشار العام الماضي إلى أن التطبيق سيحصل على تحديثات كبيرة عام 2021، منها ميزات تتعلق بمكالمات الفيديو الجماعية وميزات تتعلق بأمان البيانات، كما أعلن في 20 سبتمبر الماضي عن تحديث واسع للتطبيق طال العديد من خصائصه الرئيسية وآلية عمله مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

المصدر: لينتا.رو