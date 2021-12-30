منافس قوي لهواتف سامسونغ يظهر قريبا

تستعد Vivo بداية يناير القادم للإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف vivo Y21t حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164.3/76/8) ملم، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بكسل، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11 مع واجهات Funtouch 11.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وسيتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية عالية الأداء بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، فضلا عن الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit