أشهر الهواتف في روسيا لعام 2021

لاقت الهواتف الذكية إقبالا واسعا في الأسواق الروسية هذا العام، وبعضها حقق للشركات المنتجة أرقاما قياسية.

وتبعا للمحللين في سلسلة محلات Eldorado و M.Video للإلكترونيات في روسيا فإن هاتف Xiaomi Redmi 9A كان أكثر الهواتف شهرة في السوق الروسية لهذه السنة.

وفي المرتبة الثانية للهواتف التي اشتهرت هذا العام في روسيا حلّ iPhone 11 المزود بذواكر داخلية 128 غيغابايت، وتلاه هاتف Samsung Galaxy A12 الذي وفر للمستخدمين ميزات جيدة وقدرات تصوير مميزة وطرح بأسعار منافسة جدا.

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كما ضمت قائمة الهواتف التي اشتهرت في أسواق روسيا أيضا عدة هواتف منها هواتف لشركة Xiaomi وهواتف iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Pro.

أما بالنسبة للشركات بشكل عام فقد حلت شركة سامسونغ بالمرتبة الأولى من حيث المبيعات هذه السنة في روسيا، وتلتها شركة Xiaomi، وجاءت آبل في المرتبة الثالثة.

وتشير المعطيات إلى أن مبيعات الهواتف الذكية حققت نموا هذا العام بنسبة 27% تقريبا، ووصلت مبيعات هذه الأجهزة إلى 730 مليار روبل تقريبا.

المصدر: فيستي