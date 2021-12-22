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إل جي تعلن عن حاسب محمول بمواصفات فائقة

العالم الرقمي و Social media

إل جي تعلن عن حاسب محمول بمواصفات فائقة
youtube/REC Anything
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كشفت عملاقة صناعة التقنية إل جي عن بعض مواصفات حاسبها المحمول الجديد الذي طورته ليكون من أحد أفضل الأجهزة المخصصة للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

ويأتي حاسب UltraGear 17G90Q الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك المضاد للصدمات وزنه 2.4 كلغ تقريبا، ومجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 17.3 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، وترددها يصل إلى 300 هيرتز، ما يجعلها قادرة على التعامل بشكل ممتاز مع الفيديوهات والصور العالية الدقة في أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

ويعتمد الأداء الجبار لهذا الحاسب أيضا على معالج Tiger Lake من الجيل 11 من إنتاج Intel، وعلى معالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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كما دعمت إل جي هذا الحاسب بكاميرا ويب ممتازة، وومايكروفونين، ومكبرات صوت عالية الأداء، ومنافذ USB 4 Gen، ومنافذ Type-C و USB 3.2 Gen 2 و HDMI، ومنفذ microSD لشرائح الذاكرة الخارجية.

ومن المفترض أن يظهر هذا الحاسب في الأسواق العالمية مطلع العام القادم، لكن إل جي لم تحدد أسعار نسخه بعد.

المصدر: ixbit

 

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